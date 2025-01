In arrivo un nuovo mammografo digitale all’ospedale di Sant’Arsenio. Pellegrino: “Importante passo avanti”

Sono iniziati da poco i lavori per l’installazione di nuovi presidi radiologici tecnologicamente avanzati dell’ASL di Salerno. Uno dei tre nuovi e moderni mammografi digitali arriverà anche nel Vallo di Diano, in particolare sarà destinato all’Ospedale di Sant’Arsenio. A comunicarlo, tramite i suoi profili social, è il consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, che ha definito questo “un importante passo avanti per il potenziamento delle attività di screening e la diagnosi precoce del tumore della mammella”.

Pellegrino ha voluto ringraziare il Direttore Generale Gennaro Sosto, con il quale è stato in costante contatto in questi mesi, per la sua determinazione e la sua visione che hanno reso possibile l’installazione di questi nuovi presidi. Ringraziamenti anche per il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, per il supporto offerto e al direttore Luigi Mandia e a tutti coloro del distretto sanitario che lavorano in Radiologia per la loro competenza e professionalità.

“Rafforzare i presidi diagnostici, soprattutto nei territori periferici come il nostro, è una priorità per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di cura e prevenzione- ha commentato Pellegrino- Dotare le nostre strutture di tecnologie avanzate è fondamentale per effettuare diagnosi sempre più tempestive e mirate, offrendo una sanità di eccellenza a tutti i pazienti”.

“Questo traguardo- ha concluso il consigliere regionale- si inserisce negli importanti investimenti tecnologici che, con la Regione Campania guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, stiamo portando avanti in ambito medico e chirurgico”.