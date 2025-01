Incidente sul lavoro a Capaccio Paestum: un uomo cade mentre installa pannelli solari

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri in località Sorvella, a Capaccio Paestum all’interno di un’azienda agricola. Un uomo di 52 anni, titolare di una ditta con sede a Sant’Antonio Abate, è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava installando pannelli solari sul tetto del capannone aziendale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa tre metri. L’impatto gli ha causato fratture a un braccio e a una gamba. Nonostante la gravita delle ferite, il 52enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Rossa: un’ambulanza proveniente da piazza Santini e un’automedica della sede di Agropoli. Vista la complessità del quadro clinico, è stato allertato l’elisoccorso del 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, guidati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, comandata dal capitano Giuseppe Colella. Sul posto è intervenuto anche il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’ASL di Salerno per verificare l’eventuale rispetto delle norme di sicurezza durante i lavori in quota.

Gli incidenti sul lavoro nel territorio salernitano sono sempre più frequenti, nonostante si continui a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza.