Donna investita a Castellabate durante una manovra di parcheggio: restano critiche le condizioni

Restano ancora critiche le condizioni della 73enne di Castellabate che, mercoledì mattina, è stata investita da un’auto nel centro della frazione Santa Maria. Ad investire la donna è stato un uomo di 80 anni, residente a Pontecagnano Faiano, che si trova ancora sotto shock dopo quanto accaduto. L’anziano ha travolto la donna, un’amica di famiglia, mentre quest’ultima lo stava assistendo durante una manovra di parcheggio nell’area di sosta in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, a due passi dal Comando della polizia locale. La sventurata signora è stata scaraventata a terra e l’auto, che ha preso velocità, ha distrutto un muretto di delimitazione del parcheggio, danneggiando anche altre due auto in sosta, una Fiat Panda e una Suzuki. Gli agenti della polizia locale, udendo il rumore dell’incidente, sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi alla donna ed effettuare i rilievi del caso. Gli agenti, diretti dal comandante Gennaro Malandrino, hanno effettuato i rilievi del caso e sottoposto, come da prassi in questi casi, l’anziano ai test alcolimetrici e tossicologici, risultati negativi.

La donna, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata prima al nosocomio San Luca di Vallo della Lucania e successivamente è stata trasferita in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione con lesioni agli organi interni. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire, poiché l’area è priva di telecamere di videosorveglianza e non ci sono testimoni diretti. Intanto l’intera comunità di Castellabate si è stretta in preghiera per le sorti della 73enne.