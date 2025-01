Salerno, intitolata la sala riunioni del PSI a Gennaro Mucciolo

La Sala Riunioni della sede del Partito Socialista Italiano di Salerno, situata in via Matteo Rossi, è stata intitolata a Gennaro Mucciolo, storico esponente socialista scomparso lo scorso mese di giugno all’età di 81 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari di Mucciolo e del Segretario Nazionale del Partito, Enzo Maraio. Gennaro Mucciolo ha ricoperto ruoli significativi, tra cui quello di vicepresidente della Regione Campania e consigliere per diverse legislature, sempre legato alla sua comunità di Castel San Lorenzo, dove ha anche servito come sindaco.