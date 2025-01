Anche il Vallo di Diano e la provincia di Salerno ad Hammamet per ricordare Bettino Craxi

C’era anche una delegazione della provincia di Salerno e del Vallo di Diano ad Hamamet per il 25esimo anniversario della morte di Bettino Craxi nella giornata di ieri.

Ad Hammamet per i 25 anni dalla morte oltre a Tajani e La Russa erano presenti anche il segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio, e di due socialisti del Vallo di Diano: Antonio Bove di Sala Consilina e Antonio Marrone di Teggiano. E inoltre era presente anche il salernitano doc, console tunisino in Italia, Salvatore Memoli. E’ stata depositata una corona di fiori con la scritta “Vallo di Diano” sulla tomba dello statista italiano.

La firma apposta ‘A nome di tanti italiani’ sul registro dei presenti alla commemorazione nel piccolo cimitero all’ombra della Medina di Hammamet e il mazzo di fiori bianchi e rossi sulla lapide con la scritta ‘La mia libertà equivale alla mia vita’: questo l’omaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa volato in Tunisia per partecipare alle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della morte di Bettino Craxi. Alla cerimonia, accanto ai figli Stefania e Bobo e a simpatizzanti e amici, anche il vicepremier Antonio Tajani. Craxi morì in Tunisia dove si era recato, alcuni dicono come esuli altri come fuggitivo, dopo i fatti di Tangentopoli.

Nel Vallo di Diano Craxi e il Partito socialista erano estremamente amati, potenti e noti. Lo statista era stato anche a Padula in uno storico incontro in Certosa.