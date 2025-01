Quattro nuove assistenti amministrative per la Prefettura di Potenza: c’è anche una professionista di Polla

Si allarga la “famiglia” della Prefettura di Potenza. Quattro nuove assistenti amministrative hanno iniziato la loro avventura professionale nel capoluogo lucano. Ad annunciarlo è la stessa Prefettura e ad accoglierle il prefetto Campanaro, affiancato dallo staff dirigenziale. Si tratta di tre salernitane e una calabrese. Tra le salernitane anche una professionista di Polla, Alessia Mastroberti.

Primo step della giornata, il perfezionamento delle procedure formali, con la sottoscrizione dei contratti di lavoro individuale a tempo indeterminato e l’innesto ufficiale nell’organico prefettizio.

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, consegnato alle neoassunte copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, richiamando la loro attenzione sui principi generali e sui doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

In particolare, – si legge in una nota – il Prefetto ha voluto leggere l’incipit dell’art. 6 del Codice ministeriale, perfetta sintesi del senso più autentico del lavoro nella Pubblica Amministrazione: “Il dipendente osserva la Costituzione Italiana e serve esclusivamente l’Amministrazione e la Nazione con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare”.

L’incontro è proseguito con un dialogo su struttura e competenze della Prefettura e sul ruolo strategico che essa interpreta sul territorio.

“Iniziamo la settimana nel migliore dei modi, con l’arrivo di quattro nuove risorse che vanno ad arricchire ulteriormente le fila della nostra Prefettura, già interessata, negli ultimi due anni, dall’immissione in ruolo di altri venti dipendenti, per assicurare il turnover. Il rafforzamento della squadra prefettizia contribuirà a dare pieno compimento alla vocazione istituzionale dell’Ufficio Territoriale del Governo, che si misura quotidianamente su molteplici fronti, affrontando sfide complesse ed ambiziose. A voi quattro, nel darvi il benvenute, auguro di custodire sempre stesso entusiasmo e stessa freschezza che state manifestando in questa giornata particolare, di assunzione in servizio”, le parole del Rappresentante del Governo alle neoassunte.