Tributo della squadra di calcio di Auletta a Francesco Morriello dopo la doppietta del Capitano Montorno

Si è tenuta domenica alle ore 16:30 ad Auletta la partita tra la A. S. D Auletta (Associazione Sportiva Dilettantistica Auletta) verso Amalfi C5. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra aulettese con un bel 4 -0. I momenti emozionanti sono stati tanti non solo per la vittoria della squadra, allenata da Franco Cavallo, ma emozionate è stata la dedica da parte del Capitano della squadra stessa, Montorno Donato, che dopo una doppietta ha voluto ricordare il ragazzo, Francesco Moriello, di Auletta tragicamente scomparso a luglio 2024. Montorno su una maglietta bianca risolta verso la platea e il cielo ha ricordato l’amico con una dedica “ Sempre full full France anche da lassù”. Un momento emozionante nel ricordare il giovane ragazzo deceduto per cause ancora da chiarire.