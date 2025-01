L’eurogol di Manuel Marchesano fa emozionare tutta Buonabitacolo

Manuel Marchesano nell’ultima partita di campionato ha siglato un eurogol, un tiro da circa venti metri che ha trafitto il portiere all’incrocio dei pali. Marchesano, 18 anni, gioca nella squadra del suo paese, il Buonabitacolo del presidente Giuseppe Marchesano e per la sua rete, la prima della stagione (l’anno scorso ne ha segnate due) un intero comune si è emozionato. Questo perché Manuel è un vero esempio per tutti.

A due anni gli è stato diagnostico un disturbo evolutivo complesso. I genitori hanno subito capito che bisognava fare qualcosa e sia con il loro impegno, sia con l’impegno del personale del Cron – centro di riabilitazione di Montesano sulla Marcellana – si sono dati da fare. Manuel per 12 anni è stato seguito. Ora diciottenne Manuel frequenta il liceo scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, frequenta la piscina del suo paese e soprattutto ama il calcio. E’ la sua vita, dice. E per questo motivo il gol di domenica è stato un’emozione per tutti. Aspettando il prossimo, ovviamente.