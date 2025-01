Ospedale di Lagonegro: audizione in Regione. Presente anche il sindaco Falabella

Il Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, ha partecipato ai lavori della Quarta Commissione consiliare permanente della Regione Basilicata per discutere dell’Ospedale del Lagonegrese. Presenti all’incontro anche Emidio Franchino, Assessore alla Salute del Comune, e rappresentanti del Tribunale per i diritti del Malato, tra cui Francesco Brigante e Giuseppe Della Guardia di Lagonegro e Lauria, e Maria Antonietta Tarsia e Franca Picciani, rispettivamente Presidente e Segretaria di Cittadinanza Attiva regionale.

“Ho ripercorso la questione dei finanziamenti destinati all’ampliamento e all’adeguamento del nostro ospedale, esprimendo la sfiducia della nostra comunità verso la sanità e la politica, che per anni ha promesso un nuovo ospedale al Lagonegrese,” ha dichiarato il Sindaco Falabella. “L’offerta sanitaria in questo territorio è carente e notevolmente inferiore rispetto ad altre aree della Basilicata. È fondamentale affrontare questo tema e garantire una sanità pubblica equa per tutti.”

Il Sindaco ha sottolineato la grave crisi dell’ospedale, colpito da una costante perdita di medici e professionisti a causa delle difficili condizioni in cui opera. Questa situazione è aggravata dall’assenza di un Piano Sanitario Regionale e dalla necessità di riformare la Legge Regionale n.2 del 2017. “Solo con una visione integrata della sanità regionale si potrà attribuire all’ospedale la sua giusta funzione,” ha aggiunto.

Tra le questioni più urgenti, Falabella ha evidenziato la mancanza di un’elisuperficie per il volo notturno, che costringe i pazienti a recarsi a Brienza per ricevere soccorsi. Sebbene esista un progetto dell’Asp per la realizzazione dell’elisuperficie a Lagonegro, il finanziamento non è stato ancora approvato per motivi di costo. L’Amministrazione Comunale ha già individuato altre aree, ma finora non sono stati effettuati voli di prova per la loro idoneità. “È necessario stanziare le risorse e procedere con la realizzazione dell’elisuperficie,” ha affermato.

Infine, il Sindaco ha richiesto interventi strutturali urgenti per l’ospedale, evidenziando la necessità di costruire un nuovo padiglione per affrontare le attuali criticità. “Il Governo Regionale deve chiarire le ipotesi riguardanti un nuovo ospedale o la demolizione e ricostruzione in loco. La sanità è cruciale per il futuro del nostro territorio,” ha concluso. “Serve un cronoprogramma chiaro e finanziamenti programmati. Non possiamo più perdere tempo.”