Serie A Futsal, domenica ultima di andata: la Feldi Eboli tra le otto “belle d’Italia”

La “Legge delle contemporaneità” non è mai un semplice avviso: quando entra in gioco, significa che c’è qualcosa di più grande all’orizzonte, qualcosa che va oltre il consueto svolgimento della stagione. Questo principio si concretizzerà domenica prossima (ore 20.45), quando in Serie A andrà in scena l’ultimo turno d’andata. Un turno che si preannuncia cruciale non solo per la classifica del campionato, ma anche per determinare le squadre che accederanno alla Final Eight di Coppa Italia, prevista dal 19 al 23 marzo a Jesi.

Con l’ultimo atto della stagione regolare alle porte, il quadro si sta facendo più chiaro, ma non ancora completo. Le squadre che hanno già conquistato un posto per la Final Eight sono Feldi Eboli, Meta Catania, Napoli Futsal ed Ecocity Genzano. Le quattro formazioni sono le teste di serie della competizione marchigiana, con Genzano che, in caso di arrivo a pari punti, supera i castellani grazie alla vittoria nello scontro diretto.

A queste si sono aggiungono L84 Torino e Roma 1927, che, grazie alla solidità mostrata in campionato, sono già sicure della qualificazione. In totale, sei squadre hanno ottenuto il pass per Jesi, ma per determinare le restanti due partecipanti bisognerà aspettare proprio l’ultimo turno.

Con tre presupposti già certi, la sfida per gli ultimi due posti disponibili nella Final Eight si restringe a quattro squadre. La Fortitudo Pomezia si può dire quasi certa di essere qualificata, grazie a una posizione di classifica che la mette in pole position per ottenere l’accesso. Quindi all’appello, mancherà poi una tra Sporting Sala Consilina, Sandro Abate Avellino e Came Treviso. Dall’altra parte, Vinumitaly Petrarca è ormai fuori dai giochi: nonostante tutti gli incastri possibili, la squadra non avrà più possibilità di qualificarsi per la manifestazione.

Questo scenario rende l’ultimo turno particolarmente emozionante, con il destino delle squadre che dipenderà da una serie di combinazioni di risultati, dove ogni punto conquistato o perso potrà fare la differenza.

Un’ulteriore sfida si sta giocando in Campania, dove alla Feldi Eboli e alla squadra del Napoli già sicure, potrebbe aggiungersi una tra Sporting Sala Consilina o Sandro Abate Avellino (Came Treviso permettendo). Queste formazioni non solo si giocheranno le ultime chance per la Coppa Italia, ma dovranno anche mantenere alta la concentrazione in ottica campionato, con sfide che potrebbero rivelarsi decisive per il piazzamento finale.

L’ultimo turno di andata si prospetta come un autentico spettacolo, dove la legge delle contemporaneità gioca un ruolo fondamentale. Domenica sera, con il fischio finale delle ultime partite, si decideranno non solo le posizioni in classifica, ma anche il destino di chi riuscirà a strappare il pass per la Final Eight di Coppa Italia.

La tensione sarà palpabile e i tifosi di tutte le squadre coinvolte potranno solo aspettare e sperare. Ma una cosa è certa: fino all’ultimo secondo, nulla è scontato. La lotta per i posti disponibili a Jesi continuerà a vivere sul filo del rasoio, e le squadre dovranno dare il massimo per centrare l’obiettivo.

Domenica 26 gennaio, ore 20.45: il verdetto finale arriverà in un colpo solo, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di futsal.