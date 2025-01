Benevento. Violenza sessuale nei confronti della nipote e della figliastra: scatta l’arresto per un 62enne

Un uomo di 62 anni, originario di Montesarchio, finisce in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata consumata e reiterata nei confronti della nipote e della figliastra, fin da quando erano minorenni. L’uomo, un ex autista, si è visto notificare l’ordinanza di arresto a Cuneo dove attualmente ha la residenza. La fase dell’arresto e la perquisizione domiciliare e informatica è stata eseguita dalla Polizia Postale di Cuneo.

Le indagini sono state portate avanti dalla Procura della Repubblica di Benevento diretta da Gianfranco Scarfò, e dal sostituto procuratore della Repubblica Licia Fabrizi, e condotte dagli agenti del personale della sezione operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Benevento, congiuntamente al personale della sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato in servizio presso la Procura beneventana.

La richiesta di arresto della Procura ha fatto scattare l’ordinanza della misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Benevento, Roberto Di Nuzzo.

Da una prima ricostruzione le indagini sono iniziate a seguito di una querela sporta dalla nipote dell’uomo, ora maggiorenne che, con l’assistenza di una psicologa, ha raccontato nel dettaglio alla polizia giudiziaria i ripetuti abusi sessuali commessi dallo zio nei suoi confronti dall’età di sette anni fino ai tredici anni.

Anche la figlia acquisita ha denunciato di essere stata vittima di violenze sessuali ripetute da parte dell’indagato, marito della madre, iniziate da quando aveva solo otto anni e proseguite nel tempo, anche dopo aver raggiunto la maggiore età, fino all’autunno del 2023, con modalità identiche a quelle subite dalla cugina.

Il Gip, dopo aver valutato la fondatezza del compendio probatorio a sostegno delle dichiarazioni delle vittime e condiviso l’impianto accusatorio prospettato dalla Procura, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per la custodia in carcere. Tale decisione è stata motivata dalla gravità del reato commesso, dalla personalità dell’indagato, dalla spregiudicatezza dimostrata, dalle modalità di azione adottate e dal rapporto di stretta parentela con le vittime.

L’uomo, nella primavera dello scorso anno, aveva subito una prima perquisizione domiciliare nell’abitazione di Montesarchio, dove viveva con l’attuale moglie e una figlia, entrambe del tutto estranee agli episodi di violenza contestati. Preso atto delle indagini in corso e delle risultanze della perquisizione, aveva nominato come difensore l’avvocato Pierpaolo Taddeo e deciso di trasferirsi. Le indagini sono proseguite, arrivando a questa prima conclusione. L’interrogatorio si è svolto ieri mattina, durante il quale l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il legale dell’indagato aveva acconsentito affinché l’interrogatorio si svolgesse a distanza, e così il pensionato, detenuto nel carcere di Cuneo, è stato “ascoltato” dal gip Nuzzo, collegato dal Palazzo di Giustizia di Benevento, alla presenza del difensore. Le parti offese sono assistite dagli avvocati Fabio Russo