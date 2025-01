Paura a Laurino: va in fiamme un appartamento. Salva una famiglia

Photo watermarked with iWatermark

Un incendio di grosse dimensioni ha distrutto un appartamento nella frazione Villa Littorio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 di questa notte. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, coordinati dal capo squadra Felice Esposito.

Le fiamme si sono propagate al primo piano dell’edificio e hanno interessato anche il sottotetto. Fortunatamente, tutte le persone presenti all’interno sono state tratte in salvo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha domato l’incendio e permesso di mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.