Incidente sull’A30, gravi un parroco e la mamma

Grave incidente stradale stasera, poco dopo le 20:00. Sull’A30 al km 38 circa, in direzione Sarno – Salerno, un’automobile guidata da un sacerdote con a lato la madre, ha travolto la segnaletica presente sulla carreggiata finendo la corsa sul paracarro di delimitazione. Allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno che sul posto hanno trovato entrambi i malcapitati incastrati nell’abitacolo accartocciato nella parte anteriore. Complesse le operazioni di liberazione dei due che sono poi stati affidati alle cure del 118 in condizioni gravi, soprattutto la donna anziana. Temporaneamente interrotta la circolazione per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona.