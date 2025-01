Incidente sull’A30 a Sarno. È morta la mamma del sacerdote

Non ce l’ha fatta la madre del religioso padre Emanuele Di Mare che era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale sulla A30, avvenuto ieri sea, nei pressi dello svincolo di Sarno, mentre viaggiava nell’auto con il figlio.

I due erano stati soccorsi dai vigili del fuoco che li avevano liberati dalle lamiere con un complesso intervento. Poi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

I sanitari hanno cercato di salvare l’anziana con un delicato intervento chirurgico, ma non c’è stato niente da fare.