Sant’Arsenio, nuovo open day all’istituto “Sacco”

Dopo il successo registrato nell’ultimo Open Day, l’Istituto Omnicomprensivo “A. Sacco” di Sant’Arsenio torna ad aprire le sue porte ai futuri studenti e alle loro famiglie. L’appuntamento è per sabato 1 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Il pomeriggio prenderà il via con i saluti e la presentazione dell’offerta formativa da parte della Dirigente scolastica, Antonietta Cembalo. Nel corso dell’Open Day, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, ci saranno anche laboratori didattici a cura di studenti e docenti.

I percorsi formativi disponibili, che uniscono teoria e pratica e sono pensati per fornire agli studenti una solida base per il loro futuro, sia nel mercato del lavoro che nell’istruzione superiore, sono:

1. Istituto Tecnico Economico(ITE), un percorso che combina competenze teoriche e pratiche in ambito economico, gestionale, informatico e linguistico, articolato in tre indirizzi: AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing)

2. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e l’Enogastronomia, un percorso che prepara gli studenti a eccellere nel mondo della ristorazione e del turismo e che include gli indirizzi di Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e di Accoglienza Turistica.

3. Odontotecnico, un indirizzo che forma tecnici specializzati nella progettazione e realizzazione di protesi dentali, con competenze innovative e una forte richiesta nel settore sanitario.

Per ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto sono disponibili le brochure informative.