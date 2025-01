Da Eboli a Polla per rubare formaggi: scoperto e portato in caserma

Furto di formaggi a Polla ma l’autore è stato scoperto e fermato e ora è stato portato in caserma. L’uomo, originario di Eboli, è entrato in un market di Polla e ha portato via diversi pezzi di formaggio per il valore di diverse centinaia di euro. I proprietari si sono accorti del tentativo e hanno bloccato l’uomo, con precedenti specifici con l’aiuto di un carabiniere fuori servizio di Polla, che lavora nella stazione di Auletta.

Allo stesso tempo hanno chiamato i carabinieri che lo hanno portato in caserma. Sarebbe sospettato anche di un altro furto di formaggi. Il colpo avrebbe fruttato diverse centinaia di euro ma i proprietari se ne sono accorti, lo hanno bloccato e chiamato i carabinieri. Si tratta di un uomo, con precedenti, di Eboli.