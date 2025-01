A Sala Consilina il “Job Day” del Centro per l’impiego: workshop interattivi e “recruiting” con le aziende per i disoccupati

Si terrà venerdì 31 gennaio c.m., presso il Centro sociale “Pino Paladino”, Via Giocatori, Sala Consilina, a partire dalle ore 10:00 l’evento “Job Day: la domanda incontra l’offerta. Un’occasione per il tuo futuro professionale”, organizzato dal Centro per l’impiego di Sala Consilina, di concerto con la UOD 50 1108 Salerno. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Domenico Cartolano – Sindaco di Sala Consilina e di Giovanni Ritorto – Responsabile CPI Sala Consilina. A seguire, per la parte tecnica, interverranno: Vito Paladino, Funzionario CPI Sala Consilina; Giovanni Borgia, Presidente Ordine Consulenti del lavoro; Nunzio Ritorto, Presidente Ordine Commercialisti Sala Consilina; Valentino Di Brizzi, Presidente Associazione Imprenditori Vallo di Diano; Annamaria Curcio, delegata Confindustria Vallo di Diano; Maria Antonietta Aquino, Presidente Confesercenti Vallo di Diano; Antonio Santoro, Dirigente HUB Invitalia Salerno; Giuseppe Gallo, Vicepresidente CCIAA Salerno; Cono Federico, Direttore Generale BCC Monte Pruno. Per le conclusioni interverranno: Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, Componenti Commissione Regionale della Campania Attività produttive e lavoro e Maurizio Coppola – Dirigente UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Direzione Generale Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili Regione Campania. Modera Nicoletta Serra, CPI Vallo della Lucania. Il momento convegnistico sarà un’occasione di confronto per avviare una rete sinergica con i tanti attori che, a diverso titolo, operano nel mondo del lavoro.

A latere del convegno, è previsto un ricco programma di interessanti e diversi momenti dedicati alle opportunità lavorative con il matching domanda/offerta e le attività di orientamento al lavoro.

Dalle ore 09:30 alle ore 13:30 sono previsti workshop interattivi curati da funzionari ed istruttori dei CPI Sala Consilina, Oliveto Citra, Eboli, Vallo della Lucania e di Sviluppo Lavoro Italia. In particolare:

– dalle ore 09:30 alle 13:30, sala B, Workshop “La Scuola incontra i Servizi per il lavoro e le imprese” a cura di F. Monica Losco, Tiziana Leso, Enza Citro;

– dalle ore 11:30 alle 13:30, sala principale, “Laboratorio su ricerca attiva del lavoro e Autoimpiego” a cura di Lucia Corrado, Delia Di Matteo e Luigi di Ruberto;

– dalle ore 11:30 alle 13:30, sala C, “Laboratorio su ricerca attiva del lavoro: supporto Curriculum Vitae e Colloqui di Lavoro” a cura di Lucia Corrado, Delia Di Matteo e Luigi di Ruberto;

– dalle ore 11:30 alle ore 13:30, sala E, “Le Nuove Opportunità per le Imprese”, a cura di Giuseppe Vitale, Rita Ardizzone, Maria Antonietta Aquino e Francesco Colace.

Dalle ore 10:30 – Colloqui di Lavoro con le Aziende (Sale A – D- F – G- I). Tra le posizioni aperte, a cui sarà possibile candidarsi: MANOVALE CARTOTECNICO – ELETTRICISTA – GUIDA TURISTICA – MANOVALE EDILE – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – ASSEMBLATORI IN SERIE DI PARTI DI MACCHINE – CUOCO –CAMERIERE – ADDETTO ALLE PULIZIE – PIZZAIOLO- MECCATRONICO-INFORMATICO – CONTABILE- ADDETTO CUSTOMER CARE – IMPIEGATI AMMINISTRATIVI – MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO DI ARTICOLI TERMOIDRAULICI – RAGIONIERE CONTABILE- ADDETTO ALLA GESTIONE CLIENTI- RIVESTIMENTISTA MATERIALI PLASTICI -IMPIEGATO AMMINISTRATIVO -ADDETTO ALLA GESTIONE CLIENTI – GEOMETRA O ARCHITETTO INGEGNERE – FALEGNAME – FABBRO – PIZZAIOLO – AIUTO CUOCO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – CONDUTTORI MEZZI PESANTI – ELETTRAUTO – PERITO MECCANICO.

Sarà attivo anche lo SPORTELLO “Resto al SUD” – INVITALIA e sarà presentato il CONCORSO IDEE PER GIOVANI, organizzati dal Comune di Sala Consilina.

L’evento è organizzato in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia ed è patrocinato dal Comune di Sala Consilina.