La Giunta di Capaccio Paestum si costituisce parte civile nel processo contro Franco Alfieri

La Giunta comunale di Capaccio Paestum, che ha deliberato all’unanimità di costituirsi parte civile nel processo penale a carico del sindaco sospeso Franco Alfieri. La scelta, formalizzata con una delibera approvata nella giornata di ieri, rappresenta un atto

senza precedenti nella politica locale. La Giunta, presieduta dal sindaco facente funzioni Maria Antonietta Di Filippo, ha affidato all’Avvocatura comunale, rappresentata dall’avvocato Raffaele Carpinelli, l’incarico di rappresentare l’ente nel procedimento. Il Comune, indicato dal pubblico ministero come parte offesa, chiederà il risarcimento dei danni materiali, morali e d’immagine legati ai reati contestati, tra cui turbativa d’asta, corruzione in concorso e falsità ideologica. La prima udienza è fissata per il 4 febbraio presso il Tribunale di Salerno, dove Alfieri, sospeso dal ruolo di primo cittadino e agli arresti

domiciliari, dovrà rispondere delle accuse mosse nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti per la pubblica illuminazione.

Dal punto di vista amministrativo, l’atto rappresenta una tutela degli interessi dell’ente, come sottolineato nella delibera.