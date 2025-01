Salvata dal reparto di Medicina dell’ospedale di Polla. “Ho trovato professionalità e umanità”

E’ giunta in redazione la lettera di ringraziamento per l’operato del personale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla da parte di una paziente alla quale è stata salvata la vita. Si tratta di una giovane donna di Sala Consilina. La donna ha ricevuto le cure del Pronto soccorso, diretto dal dirigente Antonio Innac e poi dal reparto di Medicina, guidata dal dottor Cannavale.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine – è scritto – per la professionalità, la gentilezza ma soprattutto la grande umanità di tutti gli operatori del reparto di Medicina. In un periodo in cu noi cittadini ci sentiamo spesso vittima di una struttura disfunzionale una realtà come questa ci riempie di fiducia e speranza per un territorio come il nostro sempre dimenticato. Grazie ai vostri sorrisi gentili e alla vostra umanità sincera: mi sono sentita protetta, al sicuro”.

La paziente, da poco dimessa, ha rimarcato l’azione professionale di medici, infermieri e personale Oss dei due reparti.