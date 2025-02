Roscigno incontra il Marò Massimiliano Latorre accusato nel 2012 di aver ucciso in India due pescatori

Venerdì 21 febbraio a Roscigno presso l’auditorium “Michele Albanese” della Fondazione Monte Pruno alle 10:30 si terrà l’incontro con Massimiliano Latorre. Il Luogotenente della Marina Militare Italiana autore del libro “Il sequestro del Marò” fu accusato di aver ucciso il 15 febbraio 2012 al largo della costa del Kerala in India due pescatori imbarcati su un peschereccio indiano. La vicenda internazionale tra Italia e India interessò il Luogotenente Massimiliano Latorre e il militare Salvatore Girone, l’episodio segnò profondamente la storia del nostro Paese sollevando questioni complesse di diritto internazionale, diplomazia e tutela dei militari impegnati in missioni all’estero.

I due militari furono accusati 2012 di aver ucciso due pescatori indiani durante un’operazione antipirateria al largo delle coste del Kerala, furono trattenuti in India per anni in un lungo braccio di ferro politico e legale tra Italia e India. A Roscigno la Fondazione Monte Pruno offrirà la possibilità alla comunità di conoscere da vicino la storia dei due militari con la testimonianza diretta di Latorre. Attraverso le parole del Luogotenente emergeranno fatti, ma anche emozioni e riflessioni di chi ha vissuto in prima persona questo lungo calvario. Un invito alla riflessione sul valore della giustizia, della dignità e del servizio al paese. All’evento sarà presente anche il Senatore Maurizio Gasparri capogruppo di Forza Italia al Senato, Michele Albanese Presidente della Fondazione Monte Pruno, Mimì Minella Provveditore agli Studi di Salerno e Pino Palmieri Sindaco di Roscigno.