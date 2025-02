Tragedia sulla Basentana: camion si ribalta, vittima un uomo di 36 anni

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 14:15 di oggi sulla strada statale 407 “Basentana”, all’altezza del chilometro 11, nei pressi dello svincolo per Brindisi Montagna. Un autocarro carico di frutta e verdura, proveniente da Metaponto e diretto a Potenza, si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento, invadendo parzialmente la corsia opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato la morte del conducente del mezzo pesante, un uomo di 36 anni originario dell’area vesuviana della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e gestire l’emergenza.

A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato, gestito da Anas, è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, causando disagi alla circolazione. Per ridurre l’impatto sull’intenso flusso veicolare, Anas ha attivato deviazioni su percorsi alternativi. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto sono ancora in corso.