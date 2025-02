Ancora un furto a Polla. Due auto rubate negli ultimi dieci giorni e anche diverse case svaligiate. L’ultima questo pomeriggio intorno alle 18.

I ladri sono entrati dal balcone dell’abitazione in via Campi e sono entrati nell’appartamento al primo piano. Il proprietario era a piano terra e poco dopo ha scoperto il furto. I ladri hanno aperto una cassaforte e portato via alcuni gioielli. Sul caso indagano i carabinieri.