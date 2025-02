Rimane bloccato dopo una caduta, salvato a Sarno

Intervento per soccorso a persona a Sarno in Via Muro Rotto all’interno di una cava dismessa. Un ragazzo di 26 anni, ieri sera, era rimasto bloccato in corrispondenza di una parete rocciosa mentre seguiva un sentiero. Improvvisamente è rimasto impossibilitato sia a proseguire che a tornare indietro e ha fatto una richiesta di soccorso, arrivata intorno alle 17.20, il recupero è avvenuto intorno alle ore 22.00.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco: Squadra Sarno, Squadra Mercato San Severino, Personale Elisoccorritore di Pontecagnano, Squadra SAF sede Centrale, Squadra Saf Avellino, Squadra SAF Napoli. Il ragazzo è stato raggiunto, recuperato e scortato in zona sicura, deambulava e non presentava ferite particolari, solo qualche escoriazione ma è stato in ogni caso affidato alle cure del 118 intervenuto e portato in ospedale per accertamenti di routine.