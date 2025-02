Successo a Brienza per il musical “Sister act” di Musincanto Ensemble

Successo a Brienza per il musical “Sister act” basato sull’omonimo film del 1992 con Whoopi Goldberg e sul Musical portato in scena a Broadway con musiche di Alan Menken. In Basilicata lo spettacolo ha visto la regia, adattamento e direzione artistica di Rosa Torraca, Nadia Franceschi e Gabriella Franceschi. “Sister act” è stato messo in scena dal gruppo “Musincanto Musical” domenica 26 gennaio a Brienza presso il teatro del Salone FMA.

La trama è nota. Deloris, una cantante nei night club di Reno, assiste all’omicidio commesso dal suo amante Vince. La donna denuncia il crimine alla polizia che, per proteggerla, decide di metterla al sicuro nel Convento Santa Caterina, travestendola da suora con il nome di Maria Claretta.

Deloris però non è proprio fatta per lo stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora.

L’iniziativa è nata nell’ambito dell’associazione musicale e corale Musincanto Ensemble, attiva da più di 20 anni su tutto il territorio della Val d’Agri e che si occupa di promozione e diffusione della cultura musicale con progetti, corsi, laboratori, spettacoli, concerti ed eventi. Il gruppo Musincanto Musical nasce nel 2018 a Moliterno, da un’idea di Rosa Torraca, Nadia Franceschi e Gabriella Franceschi, per avvicinare bambini, giovani e adulti al mondo del Musical con dei corsi rivolti ad amatori che svolgono un percorso annuale di arte scenica, canto coreografato, recitazione, body percussion e molte altre attività, per poi portare in scena, a fine anno, un Musical. Il gruppo, inizialmente formato solo da persone di Moliterno, negli anni è cresciuto, accogliendo anche persone provenienti da altri paesi limitrofi come Villa d’Agri, Tramutola e Brienza.

A partire dal 2018, oltre alla partecipazione a vari eventi a Moliterno, sono stati portati in scena musical tra cui “Peter Pan” e “Missione Natale” che vedono coinvolti non solo il gruppo di giovani e adulti, ma anche di bambini, poi “Il Musical Sbagliato”, “Cena con Delitto” entrambi con sceneggiatura originale e ancora “Sister Act” e il musical Disney “Encanto”.