L’Anac al Consorzio di Bonifica: rovente botta e risposta tra Bellomo e Curcio

Il consigliere comunale di Sala Consilina Francesco Bellomo, esponente di Fratello d’Italia ha presentato un esposto al Presidente della Commissione Regionale Trasparenza e Controllo, Nunzio Carpentieri, su alcuni episodi nel Consorzio di Bonifica. Carpentieri a sua volta ha provveduto ad evidenziare la questione interpellando l’Ispettorato per la Funzione Pubblica e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Anac.

Bellomo ha denunciato presunte irregolarità in seguito all’assunzione alquanto sospetta avvenuta lo scorso anno, dopo avviso pubblico del 12/04/2024, di un escavatorista del Consorzio di Bonifica. La Commissione esaminatrice, presieduta da Raffaele Ippolito, in contemporanea anche assessore al Consorzio di Bonifica, si trovò a decidere l’assunzione dell’unico candidato che aveva presentato domanda. L’Anac – secondo quanto sostenuto da Bellomo – ha preso in carico la segnalazione di Carpentieri acquisendo gli atti del Consorzio di Bonifica relativi cercando di fare chiarezza nel rispetto della legge e della fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni. “La cattiva gestione del Consorzio di Bonifica – ha dichiarato Bellomo – si manifesta in forme ripetute e variegate. Sembra di assistere ad uno spettacolo televisivo con attori prontamente impegnati ad intrattenere il pubblico pagante con gag esilaranti. Purtroppo i contribuenti consortili non si divertono così tanto visto anche gli aumenti voluti dal presidente Curcio e attendono da anni le opere irrigue tanto sperate. Spero che l’Anac – ha aggiunto Bellomo – faccia luce su questo episodio che, a mio avviso, è solo la punta dell’iceberg di un sistema complesso di gestione oscura fatto di favoritismi e clientele che trascurano gli interessi reali dei consorziati e danneggiano il nostro territorio e la sua agricoltura”.

Dal Consorzio arriva la risposta del presidente Beniamino Curcio: “Resto davvero meravigliato del comunicato stampa di Bellomo perché,riguardo all’assunzione stagionale (90 giornate in tutto) di un escavatorista, il Presidente della Commissione regionale, l’onorevole, Carpentieri ,chiese chiarimenti che, come Consorzio abbiamo puntualmente fornito assieme alla relativa documentazione. Abbiamo seguito per l’assunzione una procedura selettiva a seguito di uno specifico avviso pubblico emanato in relazione alle esigenze lavorative del Consorzio. Ben venga quindi l’intervento dell’ANAC per fare ulteriore luce sulla vicenda avendo operato con la massima trasparenza e regolarità.

Capisco che il clima elettorale si sta surriscaldando, ma non sono accettabili le reiterate illazioni e accuse denigratorie rivolte al Consorzio. Stiamo valutando le eventuali azioni legali da porre in essere”.