La Basilicata si prepara ad ospitare un evento di rilevanza nazionale, incentrato su temi cruciali per la sicurezza, l’ambiente e il futuro del nostro territorio. Il primo convegno organizzato dalla Sezione Lucana della Società Italiana di Intelligence (SOCINT) si terrà venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza. Un’occasione unica per riflettere sull’importanza di un’intelligence integrata e accessibile a tutti, per affrontare le sfide globali e locali.

Il convegno, dal titolo “La Basilicata tra ambiente e sicurezza. L’intelligence come bene universale”, vedrà la partecipazione di personalità di spicco che porteranno il loro contributo istituzionale, scientifico e culturale. Il Sottosegretario agli Esteri, On. Giorgio Silli, interverrà con una riflessione sulla crescente centralità delle problematiche ambientali e della sicurezza a livello internazionale. Silli metterà in luce come le sfide geopolitiche legate all’Artico e alla sicurezza globale siano sempre più interconnesse con quelle legate all’ambiente, rendendo necessaria una visione strategica e cooperativa per tutelare l’intero pianeta.

Un altro intervento atteso con particolare interesse è quello del dott. Francesco Vespe, Dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera. Il suo intervento sarà focalizzato sulle attività di osservazione satellitare condotte in Basilicata, una regione che, grazie alla sua posizione privilegiata, svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio della Terra per fini di sicurezza ambientale e geopolitica. Le tecnologie avanzate di geodesia spaziale sono essenziali per una gestione più consapevole delle risorse naturali e per la difesa da possibili minacce legate ai cambiamenti climatici.

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “Prospettiva Artico. Nuove sfide per l’Intelligence”, scritto dalla dott.ssa Emanuela Somalvico, Direttrice dell’Osservatorio di Intelligence sull’Artico. Il testo offre una visione strategica per il futuro dell’Artico, superando gli stereotipi di un mondo remoto e desolato, per delineare il ruolo cruciale che l’Italia può svolgere nella stabilità di questa area strategica. Accanto a lei, il dott. Paolo Quattrocchi, Direttore del Centro Studi Italia-Canada, approfondirà il legame tra l’Artico e le dinamiche geopolitiche internazionali.

A livello locale, l’Assessore Regionale all’Ambiente, dott.ssa Laura Mongiello, si concentrerà sulle implicazioni delle sfide internazionali sul territorio lucano. Dalla promozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, al rafforzamento della resilienza ambientale della Basilicata, la Mongiello esplorerà come la regione possa affrontare le trasformazioni globali in modo efficace e sostenibile.

Per il presidente nazionale della SOCINT, prof. Mario Caligiuri, questo convegno rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sensibilizzazione verso il ruolo dell’intelligence come “necessità sociale” e “risorsa educativa e culturale” per comprendere e affrontare le trasformazioni della società. La sua affermazione sottolinea la necessità di un’educazione diffusa per sviluppare la capacità di analisi e previsione, essenziali per garantire la sicurezza in un contesto globalizzato.

Un pensiero simile è espresso dalla dott.ssa Giada Rita, promotrice dell’evento e Delegata nazionale alla Gestione Soci della SOCINT, secondo cui la formazione rappresenta il pilastro per una visione condivisa della sicurezza. Rita ha dichiarato che “questo convegno segna un passo importante verso la diffusione di una consapevolezza allargata del valore dell’intelligence come strumento di governance collettiva e di previsione”.

Il Presidente della Sezione Basilicata della SOCINT, prof. Rocco Giurato, ha evidenziato l’importanza di considerare l’intelligence come una risorsa non solo per la geopolitica e la sicurezza nazionale, ma anche per lo sviluppo locale. “Creare una rete tra istituzioni, esperti e cittadini è la chiave per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza”, ha dichiarato Giurato, sottolineando la centralità della collaborazione e della cooperazione tra le diverse realtà territoriali.

In conclusione, il convegno rappresenta un’opportunità per riflettere sui temi della sicurezza, della sostenibilità e del ruolo che l’intelligence può svolgere nel rafforzare la governance territoriale.