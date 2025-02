Tragedia nel Beneventano, ingegnere originario di Polla cade da un dirupo e muore. Aveva 48 anni

Dramma a Sant’Agata dei Goti in provincia di Benevento che colpisce anche la comunità valdianese e quella di Polla in particolare. Un ingegnere di 48 anni, Giuseppe Villanova, originario di Polla è deceduto dopo una caduta da un dirupo a causa di un incidente. Una caduta di diverse decine di metri che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo. Molto noto a Polla, l’uomo si era trasferito nel Beneventano per amore. Aveva una figlia.

Giuseppe spesso con la famiglia tornava nella sua amata Polla con la comunità che si stringe al dolore dei suoi parenti. Si tratta dell’ennesima tragedia che ha colpito Polla negli ultimi giorni. Infatti si sono registrati altri due lutti nella comunità pollese, per motivi di salute, di persone di circa 50 anni.

Villanova lavorava come ingegnere per un’azienda napoletana: secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto la zona e sarebbe finito di sotto, in un profondo dirupo. Inutile, purtroppo, ogni soccorso, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato i necessari accertamenti.