Ennesimo incendio di autobus a Potenza: l’allarme della Cgil sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico

Un incendio nei giorni scorsi ha coinvolto un autobus in transito sulla statale 92, ad Armento, causando l’interruzione della circolazione. Il veicolo, un pullman Sita, ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico lucani.

In una nota, il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, ha denunciato l’ennesimo incendio su un mezzo di trasporto pubblico locale sulle strade della regione, evidenziando come si sia sfiorata una tragedia. Mega ha sottolineato che il parco mezzi è ormai obsoleto e non adeguato, con una gara di trasporto pubblico locale (Tpl) scaduta da otto anni, che continua a essere prorogata senza garanzie per il futuro.

“La Cgil da tempo solleva il problema delle condizioni di sicurezza, chiedendo l’introduzione di una gara di qualità che garantisca un servizio sicuro ed efficiente per i cittadini e i conducenti” ha affermato Mega, che ha anche evidenziato il rischio derivante dall’uso continuato di autobus “euro 2” nonostante il divieto in vigore dal 1 gennaio, chiedendo che venga adottato un piano di trasporti rinnovato, con un corrispettivo adeguato per le aziende affidatarie, come previsto dal regolamento europeo, per assicurare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio.

Il segretario della Cgil ha concluso chiedendo un cambio radicale nel piano dei trasporti regionali, per dare dignità al settore e garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.