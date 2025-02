Protagonisti a C’è posta per te Nonna Antonietta di Monte San Giacomo

È andata in onda su canale 5 la puntata di C’è posta per te il programma condotto da Maria De Filippi. In questa puntata i protagonisti della prima storia sono stati nonna Antonietta di Monte San Giacomo insieme a sua nipote Noemi che ha deciso di regalare alla dolce nonna un momento di gioia con Amadeus e Giovanna Civitillo per dirle “Grazie” per averle fatto da mamma dopo la perdita della sua.



Una storia commovente che ha visto come protagonista l’anziana signora ma anche un’intera comunità di Monte San Giacomo che riconosce i tanti sacrifici della donna.