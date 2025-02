Incidente sulla Ciletana: morto il 54enne di Marina di Camerota

Non ce l’ha fatta il 54enne di Marina di Camerota che venerdì pomeriggio era rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la Strada Statale Cilentana, tra Centola e Poderia. L’uomo è deceduto questa mattina all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era stato sottoposto a numerose trasfusioni nel tentativo di salvargli la vita. In molti si erano mobilitati donando il sangue, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Le condizioni dell’uomo, rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo Fiat Doblò e un’autocisterna, erano apparse da subito disperate ai sanitari. Per estrarlo dalle lamiere del furgoncino si era reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ferito anche il conducente del mezzo pesante, trasportato all’ospedale di Sapri.

La morte del 54enne, un operaio molto conosciuto e stimato, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Marina di Camerota.