Operaio ferito nel caseificio: a Polla il delicato intervento dell’equipe guidata dal dottor Caronna

L’intervento per salvare il braccio all’operaio di un caseificio valdianese rimasto ferito sabato pomeriggio è stato estremamente delicato. A effettuarlo, nell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il dirigente medico del reparto di Ortopedia, Antonio Caronna, coadiuvato dall’anestesista Gallo e dall’infermiere Michele Terranova. Si è trattato di un intervento estremamente delicato considerata la grave ferita all’arto superiore riportata dall’uomo – prima ricoverato in Rianimazione e poi in reparto e viene monitorata la situazione costantemente. Fondamentale ovviamente è stato il lavoro di squadra del nosocomio – compreso il 118. L’operaio è arrivato in gravi condizioni, in codice rosso, al Pronto soccorso dove è stato stabilizzato da medici e infermieri.

Così ancora una volta l’ospedale pollese e il reparto di Ortopedia si dimostrano di ottimo livello.