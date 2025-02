Cittadino segnala un’auto sospetta: Carabinieri sventano un furto a Pignola

Non si arresta l’ondata di furti e tentati furti in tutto il territorio del Potentino. L’azione di contrasto a tali fenomeni messa in atto anche dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza , ha permesso, grazie alla segnalazione di un cittadino, di intercettare a Pignola tre individui con il volto coperto nei pressi di un’abitazione. I malviventi, pochi minuti prima, si erano introdotti all’interno di una villetta con l’intenzione di consumare un furto, parcheggiando un’auto di grossa cilindrata pronta per la fuga.

Sorpresi dall’intervento tempestivo dei militari, i tre soggetti hanno cercato di fuggire a piedi nelle campagne circostanti, abbandonando il veicolo. La Centrale Operativa ha prontamente attivato tutte le pattuglie in zona, che hanno cinturato l’area e avviato le ricerche, ma i malfattori sono riusciti a dileguarsi grazie all’oscurità e alla conformazione del terreno.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce che i servizi di controllo, potenziati con risorse umane e strumentali, continueranno senza sosta. Viene inoltre sollecitata la collaborazione della cittadinanza, invitata a segnalare tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico per le Emergenze 112 o alle Stazioni Carabinieri locali. Ogni segnalazione è un contributo fondamentale per la sicurezza della comunità e per l’efficacia delle operazioni di contrasto quotidiane delle Forze dell’Ordine.