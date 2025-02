Eccellenza militare: Giuseppe De Luca di Padula tra i 90 migliori alpini d’Italia

Un’impresa straordinaria che porta il nome di Padula e del Vallo di Diano nell’élite delle forze armate italiane.

Il giovane padulese Giuseppe De Luca, appena diciannovenne, ha ottenuto il prestigiosissimo brevetto di sciatore militare, un riconoscimento che solo una ristrettissima cerchia di alpini riesce a conquistare.

Determinazione, resistenza e abilità fuori dal comune, queste le qualità che hanno permesso a De Luca, in forza al 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, di distinguersi tra i migliori, superando un durissimo addestramento nelle condizioni più estreme.

Non un semplice corso, ma una prova di forza, resistenza e intelligenza tattica. Per tre settimane, sotto la guida della Brigata Alpina “Taurinense”, Giuseppe ha affrontato un programma di addestramento militare d’eccellenza presso la base logistico-addestrativa di Bousson, in alta Valsusa, tra le nevi dei comprensori sciistici della Via Lattea e di Bardonecchia.

Nessuna concessione alla fatica, nessun margine d’errore. Gli alpini selezionati per questo percorso hanno dovuto perfezionare le tecniche di sci e sci-alpinismo militare, imparando a muoversi e combattere in ambienti estremi, dove le temperature rigidissime e il terreno impervio mettono a dura prova anche i più esperti.

Ma non solo, la formazione ha incluso meteorologia avanzata, gestione del rischio valanghe e tecniche di autosoccorso, competenze fondamentali per operare in missioni ad alto rischio.Riuscire in questa impresa non è da tutti, il brevetto di sciatore militare rappresenta un sigillo di eccellenza e prestigio all’interno dell’Esercito Italiano.

Essere tra i 90 alpini selezionati in tutta Italia è un traguardo che solo i migliori riescono a raggiungere, ed è motivo di immenso orgoglio per Padula e l’intero Vallo di Diano.

Con sacrificio, passione e determinazione, Giuseppe entra nell’élite delle truppe alpine, confermando come il talento e la dedizione possano portare un giovane del nostro territorio ai vertici dell’addestramento militare nazionale.Il suo risultato è un segnale chiaro, il Vallo di Diano è terra di eccellenze, di giovani capaci di lasciare il segno anche nelle sfide più dure. E il nome di Giuseppe De Luca, da oggi, brilla tra i grandi.