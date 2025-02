Convocato tavolo tecnico per l’ottimizzazione dell’infrastruttura irrigua di Montalbano Jonico

Il 28 febbraio 2025, alle ore 11.00, si terrà un incontro fondamentale per il futuro dell’irrigazione nel territorio di Montalbano Jonico. La Biblioteca Comunale Filippo Rondinelli, in via Roma, ospiterà il tavolo tecnico convocato per discutere e risolvere le problematiche relative all’ottimizzazione dell’esercizio irriguo integrato su tutto il territorio.

L’incontro nasce a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n. 1 del 6 febbraio 2025, che ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno, presentato dal Comitato Emergenza Idrica Agri-Sinni. A questo incontro sono stati invitati numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e degli enti competenti alla gestione irrigua. Tra i partecipanti, saranno presenti il Vicesindaco Reggente, Dr. Giuseppe A. Di Sanzo, il Coordinatore del Comitato Emergenza Agri, Vincenzo Devincenzis, e l’Assessore comunale all’Agricoltura, Antonio Tornese.

L’incontro si terrà in un clima di piena collaborazione tra la Regione Basilicata, gli enti locali e gli agricoltori, con l’obiettivo di risolvere le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche, che da tempo affliggono la comunità agricola di Montalbano Jonico.