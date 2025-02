A Caggiano gli autobus dell’amore accompagnano i bambini a scuola 

Oggi il comune di Caggiano in onore di San Valentino ha allestito gli autobus che portano i bambini a scuola a tema ; un modo carino e simpatico per celebrare l’amore ricordando come l’amore stesso sia un’occasione perfetta per insegnare anche ai più piccoli il vero valore del rispetto, dell’amore e del volersi bene.



Un modo divertente e simpatico per far comprendere ai ragazzi che l’amore si manifesta in tantissime forme tra cui anche durante il tragitto per andare a scuola e non solo tra le mura di casa, ricordando sempre che l’amore va coltivato durante la giornata e la quotidianità della vita.