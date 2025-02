Unione dei Comuni: nasce sugli Alburni “Valle del Fasanella”. Presidente il sindaco Elio Guadagno

Prende vita l’unione dei Comuni “Valle del Fasanella” con il quale si sancisce un percorso di amministrazione condivisa del territorio tra i comuni di Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati e Sant’Angelo a Fasanella.

Nel corso del primo consiglio sono stati nominati presidente il sindaco di Ottati Elio Guadagno e vice il sindaco Filippo Ferraro di Corleto Monforte. La presidenza e vicepresidenza del consiglio spetta invece rispettivamente a Francesco Peduto, rappresentante del comune di Bellosguardo e ad Elena Sorgente delegata del comune di Aquara.

Comuni che contano poco più in media circa cinquecento abitanti per paese all’unisono sotto uno stesso interesse comune potrebbero dare voce ad un territorio afflitto da carenze di servizi. Una risposta , quella dell’unione “Valle del Fasanella” che arriva da un territorio in cui altri enti, come le Comunità Montane, risultano avere sempre più un ruolo che rischia di non essere più di prima scelta.