Vassallo si è sacrificato per arginare la Camorra nel Cilento. Il figlio Antonio: “Tutti in carcere, dove meritano di stare”

Quello che è accaduto oltre 14 anni a Pollica è tragicamente clamoroso. Lo stanno rivelando sempre di più le carte dell’inchiesta (e della fine della stessa). Vassallo era – se ci fossero mai dubbi – un paladino del proprio territorio ed è morto per difendere il Cilento dal malaffare, dallo spaccio di droga, dall’arrivo della criminalità organizzata.

Secondo quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini, infatti, il movente dell’omicidio è legato alla volontà di Vassallo di denunciare il traffico di stupefacenti che, nell’estate del 2010, aveva individuato nella frazione turistica di Acciaroli. L’accusa della Procura conferma ufficialmente che la contestazione relativa al narcotraffico è un elemento centrale nel caso.

Otto persone sono state raggiunte dall’avviso di conclusione delle indagini. Tra i principali indagati spicca il nome del colonnello Fabio Cagnazzo, ex simbolo della lotta alla camorra nei primi anni Duemila, la cui posizione si è ulteriormente aggravata. A lui si aggiunge Giovanni Cafiero, parente di un noto narcotrafficante dell’area vesuviana.

Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di una rete criminale operante ad Acciaroli.

“Mi auguro davvero che tutti e otto finiate in carcere, esattamente dove meritate di stare.” Con queste parole, Antonio Vassallo, figlio del compianto sindaco pescatore Angelo Vassallo, ha commentato sui social la chiusura delle indagini della Procura di Salerno sull’omicidio avvenuto il 5 settembre 2010. Per oltre tredici anni, la famiglia Vassallo ha atteso risposte sulla tragica fine del primo cittadino di Pollica. Oggi, con la conclusione delle indagini, emergono nuovi dettagli su una vicenda che ha scosso l’intera comunità cilentana. “Ci sono state persone coinvolte nell’omicidio di mio padre di cui non riuscivamo a comprendere appieno il ruolo e il grado di responsabilità,” spiega Antonio. “Abbiamo sempre avuto fiducia negli inquirenti, e ora, leggendo le carte, il quadro appare chiaro.”

Tra i nomi coinvolti nell’inchiesta spiccano i fratelli Palladino, imprenditori di Acciaroli. “Nessuno avrebbe mai immaginato un loro coinvolgimento così profondo,” rivela Vassallo. “Inizialmente si ipotizzava un legame con un traffico di droga, ma non pensavamo che fossero così direttamente coinvolti nel giro criminale che ha portato all’omicidio di mio padre.”