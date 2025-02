Incendio a Mercato San Severino: attività commerciale in fase di allestimento distrutta dalle fiamme

Un grave incendio ha colpito un deposito commerciale situato nella zona ex cava di Pago Poco, nel comune di Mercato San Severino. Il rogo, di probabile origine accidentale, ha avuto inizio in un’area adibita a magazzino di materiali vari, coinvolgendo diverse strutture e generando una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno notato una densa colonna di fumo nero alzarsi dal locale, avvolgendo l’intera area circostante. Il titolare, che stava trasferendo la sua attività commerciale dalla frazione Valle alla nuova sede, ha visto infrangersi il suo sogno di un nuovo inizio, con il magazzino che conteneva prodotti per la casa – tra cui detersivi e materiali infiammabili – andato completamente distrutto.

Compagnia di Mercato San Severino, che hanno isolato l’area per motivi di sicurezza, e gli agenti della polizia municipale, che hanno regolato il traffico.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno esaminando con attenzione il luogo e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di raccogliere eventuali prove che possano chiarire la natura dell’incendio. Le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti riguardano la possibilità che si tratti di un atto doloso o, al contrario, di un incidente dovuto a un cortocircuito o altre cause accidentali.

Il titolare del negozio, visibilmente sconvolto, ha dichiarato di aver investito enormi risorse economiche e affettive per realizzare la nuova attività. Il progetto prevedeva la vendita di prodotti simili a quelli del precedente negozio situato nella frazione Valle.

Quello odierno è il secondo incendio in pochi giorni nella zona. Solo sabato scorso, un altro rogo aveva colpito i locali della lavanderia del San Severino Park Hotel, provocando intossicazioni lievi tra alcuni clienti. Anche in quel caso le cause sono ancora sotto inchiesta, e le forze dell’ordine avevano proceduto con l’evacuazione del complesso alberghiero per garantire la sicurezza degli ospiti e agevolare le operazioni di spegnimento.