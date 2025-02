Uomo ferito dopo una caduta a Polla salvato dal gruppo whatsapp contro i furti

Da alcuni mesi nel Vallo di Diano si registrano numerosi furti. Per questo motivo, oltre al lavoro delle forze dell’ordine, i cittadini hanno tentato di porre rimedio con un controllo del territorio. Nessuna ronda ma gruppi “Whatsapp” per comunicare su eventuali mezzi o persone sospette. Così è accaduto anche a Polla. Sul gruppo era stato segnalata una persona che camminava in mezzo alla strada, lungo la provinciale, in evidente stato di ebbrezza che creava pericoli alla circolazione. Per questo motivo erano stati allertati gli agenti della Polizia locale. L’uomo era però “scomparso” dalla vista. A scoprire dove fosse sono stati due membri del gruppo Whatsapp che hanno individuato la persone, a terra in una siepe con una grave ferita alla testa a causa della caduta. Hanno quindi cercato di capire il suo stato di salute e avvertito nel frattempo il 118 e ancora una volta la Polizia locale. L’agente Davide Masi è arrivato sul posto nel momento in cui l’uomo – un rumeno domiciliato ad Atena Lucana – si è destato. Il personale del 118 della postazione di Caggiano ha quindi proceduto alle prime cure e poi lo ha trasferito nel vicino Pronto soccorso di Polla “scortato” dalla Polizia locale. La grave ferita alla testa è stata quindi curata dall’ospedale. Senza l’intervento di cittadini che hanno sorvegliato il territorio, potevano esserci conseguenze peggiori per l’uomo, di circa 50 anni.