L’acrobatica aerea vola a Sant’Arsenio: boom per la disciplina tra sport e spettacolo

L’acrobatica aerea è una disciplina antichissima ma solo di recente, dal 2019, è stata inserita tra le discipline sportive dalla Federazione Italiana Ginnastica. Oltre ad essere incredibilmente spettacolare, è un’attività non competitiva, inclusiva e praticarla comporta un enorme benessere fisico e mentale.

Una disciplina elegante, svolta con attrezzi specifici, che hanno come punto comune l’essere sospesi a diverse altezze e chi la pratica sembra sfidare la gravità per eseguire esercizi ginnici in sospensione.

“L’acrobatica aerea – ci racconta Antonella Petrazzuolo, istruttrice aerea e artista circense – è una disciplina davvero inclusiva. Proprio per questo riusciamo a lavorare con chiunque: bambini, ragazzi, adulti, fino ad arrivare alla terza età. Oltre alle palestre, le discipline aeree trovano spazio in diversi ambienti e per diverse attività e con Fit Fly, la nostra associazione, stiamo cercando di promuovere quest’arte nel nostro territorio.

Le prime sensazioni che si provano nell’approcciarsi a questo sport possono far paura – continua Antonella – Paura di non farcela, di lanciarsi nel vuoto, di non avere una fisicità idonea. Ma la sensazione più bella è capire che la paura si trasforma in uno stimolo per provarci, per superarsi”.

Librarsi in aria, sfidare la vertigine aiuta a liberarsi dalle proprie paure, passo dopo passo, sbloccando le energie fisiche e mentali. Questa disciplina insegna a lasciarsi andare, non solo nell’attività sportiva, ma anche nella quotidianità.

“Mi sono avvicinata a questo sport dopo un percorso durato anni nella ginnastica artistica – Chiara Parente, istruttrice aerea e artista circense, ci racconta la sua esperienza – Per problemi alla schiena ho dovuto lasciare e cercavo qualche sport simile. Così, ho tentato con l’acrobatica aerea e subito me ne sono innamorata: ho smesso di vivere quella pressione dovuta alla competizione. Adoro allenarmi, ma gareggiare mi porta a vivere sotto stress, ad essere critica con me stessa, a vedere solo le cose da migliorare, senza apprezzare i traguardi raggiunti. Ora ho smesso di giudicarmi e sono fiera di ogni piccolo passo che compio.”

Da una disciplina di nicchia, praticata per lo più negli ambienti circensi, ad uno sport diffuso nelle palestre – e non solo – di tutto il mondo. L’acrobatica aerea, più che una disciplina sportiva, è una pratica che si arricchisce di esperienze e idee sempre nuove, diventando nel tempo territorio di sperimentazione e di infinite possibilità.