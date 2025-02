Inchiesta a Laviano su presunta truffa legata al Superbonus: si dimette il sindaco

Il sindaco di Laviano, Oscar Imbriaco, si è dimesso. “A gennaio 2025, sono nati problemi di carattere personale, legati ad un’indagine giudiziaria che mi vede coinvolto, ed è per il rispetto che porto per il Popolo di Laviano e per il Consiglio Comunale ho deciso di dimettermi. Ritengo che tale atto sia necessario perché come Sindaco di questa comunità non sarei sereno e tranquillo nell’assumere decisioni obbiettive e nevralgiche per la conduzione dell’Ente Comunale”.

Infatti sono partite nei giorni scorsi le convocazioni per gli interrogatori precautelari dei tredici indagati della procura di Salerno ai quali viene contestato il reato di concorso in truffa aggravata per aver simulato l’esecuzione di lavori finalizzati alla riqualificazione energetica ed antisismica dei fabbricati post terremoto del 1980 nel comune di Laviano attraverso l’erogazione di benefici economici fiscali Super bonus 110% e Sisma bonus. L’inchiesta aveva portato nel 2023 al sequestro preventivo di quasi quaranta milioni di euro ma il prosieguo delle indagini ha consentito agli inquirenti di procedere con ulteriori accertamenti finanziari per un ammontare complessivo di sessanta milioni di euro. Tra le persone che saranno sentite in procura anche il sindaco di Laviano Oscar Imbriaco.

Secondo l’impianto accusatorio, il Comune di Laviano, attraverso il sindaco, avrebbe affidato alla Polis Mathera la gestione del Villaggio Antistress senza alcuna gara. Tutto avrebbe inizio con questa determina di affidamento della gestione del 13 aprile del 2022. La società incaricata avrebbe dovuto realizzare i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dei fabbricati grazie ai benefici fiscali. Ma i lavori non sarebbero mai stati svolti anche se la Polis Mathera, utilizzando false attestazioni, avrebbe ottenuto crediti di imposta per oltre 40 milioni di euro che avrebbe poi ceduto alla Efficient Building la quale, a sua volta, ne avrebbe ceduto una parte a terzi.