Salerno: si rinnova la convenzione tra la BCC Monte Pruno ed il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci”

La Banca Monte Pruno ed il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” hanno firmato, nella giornata di ieri, la nuova convenzione che ratifica la partnership operativa tra le due istituzioni.

Grazie a questo accordo, in conseguenza di un bando di gara che va visto l’assegnazione alla Banca Monte Pruno, il servizio di cassa del Conservatorio di Salerno sarà gestito dall’istituto di credito cooperativo, proseguendo una collaborazione già consolidata tra le due entità ed iniziata tre anni fa.

L’intesa ha durata triennale e sarà valida fino al 31 dicembre 2027.

Il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” svolge un ruolo fondamentale nella crescita accademica e professionale di giovani studenti.

Sono, infatti, più di mille e trecento gli studenti che frequentano il Conservatorio salernitano, diventato un punto di riferimento per gli studi musicali.

In occasione della sottoscrizione della convenzione a cui hanno preso parte il Presidente del Conservatorio “G. Martucci” Luciano Provenza ed il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico è, altresì, nata una sinergia in tanti altri campi dal sociale al sostegno allo studio, così da creare una relazione sempre più efficiente e di qualità.

“Un ulteriore passo – ha dichiarato a margine il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – che ci proietta verso la crescita delle nostre relazioni nella Città di Salerno. Siamo felici che la Banca Monte Pruno venga apprezzata da più parti per essere una realtà vicina alle esigenze delle persone. Con questa convenzione non solo confermiamo la nostra collaborazione operativa dal punto di vista bancario, ma abbiamo aperto un nuovo filone di azione comune dove a beneficiarne siano gli studenti e la comunità salernitana. Ringraziamo i vertici del Conservatorio di Salerno, in primis nella persona dell’avvocato Provenza, per l’ampia disponibilità ed apertura verso la nostra Banca”.