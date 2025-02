Da fine febbraio a Melfi la videosorveglianza con 50 telecamere

Il Comune di Melfi sarà il primo della Basilicata a dotarsi di un sistema autonomo di videosorveglianza cittadina: ne ha dato notizia nel pomeriggio, a Potenza, il sindaco, Giuseppe Maglione, a margine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro.



security camera and urban video

“Andrà in funzione per fine mese – ha spiegato Maglione – ed è stato completamente finanziato, per 250 mila euro da fondi comunali, per 50 telecamere nei punti più sensibili come scuole, piazze, parchi, oltre che nei punti di accesso alla città con otto telecamere ai varchi con la lettura delle targhe”. Il sistema di videosorveglianza sarà collegato a una sala controllo comunale e al server della questura e del comando dei Carabinieri.

Maglione ha poi annunciato che “il Comune di Melfi acquisterà da Stellantis la caserma dei carabinieri di San Nicola di Melfi, anche se non è di nostra competenza. Dal momento che il ministero degli Interni per i prossimi tre anni non può acquistare beni, lo facciamo noi per evitare che l’acquisto fosse fatto da privati che ne avrebbero cambiato l’uso. Per quanto ci riguarda – ha concluso – è fondamentale che il presidio delle forze dell’ordine resti operativo, come baluardo di legalità nella zona industriale del nostro Comune”.



Campanaro ha sottolineato come il sistema di videosorveglianza delle aree industriali di Potenza, Tito e Melfi, collaudato nel 2021 e costato al ministero dell’interno sui fondi di legalità 2,2 milioni di euro (con un risparmio di 1,2 milioni sui 3,5 stanziati) “ha una funzionalità ridotta del 64 per cento. E’ fondamentale che Apibas, ente gestore delle aree, metta mano a queste forti disfunzioni, garantendo il pieno funzionamento della videosorveglianza”, ha concluso il prefetto.