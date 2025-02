Videosorveglianza nelle zone industriali di Tito, Potenza e San Nicola di Melfi: riunione in Prefettura a Potenza

Si è riunito presso la Sala Italia del Palazzo di Governo di Potenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Alla sessione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, insieme a diverse figure istituzionali, tra cui il Direttore della Segreteria Tecnico-Amministrativa per la gestione dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali del Ministero dell’Interno, Viceprefetto Valentina D’Urso, e i sindaci di Potenza, Melfi e Tito.

Al centro della discussione, il progetto di “Realizzazione dell’impianto di videosorveglianza a servizio degli agglomerati industriali di Potenza, San Nicola di Melfi e Tito”, finanziato con le risorse del Programma Operativo Nazionale “Legalità 2014-2020”. In apertura, il Prefetto Campanaro ha illustrato l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle aree strategiche per lo sviluppo economico, in particolare per le zone industriali vulnerabili, a seguito del finanziamento di circa 3.500.000 euro al Consorzio ASI (in liquidazione).

Durante la riunione, sono emerse le criticità che ostacolano il funzionamento ottimale del sistema di videosorveglianza, a partire dai problemi tecnici delle telecamere installate. Dopo un’accurata discussione, il Prefetto ha annunciato l’avvio di un piano operativo per superare queste difficoltà e rendere pienamente efficiente l’intero sistema. Il piano prevede la creazione di un Tavolo tecnico che monitorerà ogni fase del ripristino, con verifiche trisettimanali sugli avanzamenti.

Inoltre, sono stati approvati interventi di aggiornamento tecnologico, tra cui la remotizzazione delle immagini presso le Sale Operative delle Forze di Polizia e l’interconnessione con il Sistema Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) per migliorare il controllo del territorio.

Il Prefetto Campanaro ha sottolineato l’importanza di portare a termine il progetto, che coinvolge un totale di 345 telecamere nei tre siti industriali, e di integrare il sistema con la rete nazionale per un controllo coordinato più efficace. Concludendo, ha ribadito che il potenziamento del sistema di videosorveglianza rappresenta un’occasione fondamentale per migliorare gli standard di sicurezza nelle aree industriali della provincia.