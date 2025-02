Alta Velocità. La maxi trivella “Partenope” si avvicina al Vallo di Diano

“Si tratta di un progetto con vantaggi molteplici, tra cui la possibilità di attraversare un’area che al momento non è fornita di infrastrutture ferroviaria. Questo consentirà di collegare con una nuova stazione che sarà nel lotto successivo, che è in iter autorizzativo e che sarà collegata con l’autostrada anche con il Cilento”. Nelle dichiarazioni rilasciate da Lucio Menta, Commissario Straordinario per l’Alta Velocità Salerno Reggio Calabria in occasione dell’avvio della maxi trivella “Partenope” che consentirà di realizzare le galleria dell’Alta Velocità, è chiaro il riferimento al prossimo lotto del maxi progetto: quello del tratto Romagnano-Buonabitacolo, il tratto che attraverserà il Vallo di Diano.

La “Partenope” è una macchina imponente, lunga circa 130 metri e con un peso di circa 4.000 tonnellate. Dotata di 18 motori elettrici, è capace di generare una potenza complessiva di 10 Megawatt, rendendola la talpa meccanica più grande d’Europa impiegata su un progetto ferroviario. Il suo scavo avverrà h24, sette giorni su sette, per una distanza di 3 chilometri nel cuore dei rilievi della Valle del Sele, tra i comuni di Campagna e Contursi Terme, in provincia di Salerno.

L’opera è sostenibile e innovativa, grazie alla tecnologia avanzata e al basso impatto ambientale, caratteristiche che la rendono all’avanguardia nel settore delle costruzioni. Inoltre, il funzionamento e la manutenzione della “Partenope” coinvolgeranno oltre 100 tecnici altamente qualificati.

Nel Lotto 1A, il consorzio di imprese guidato da Webuild è impegnato a realizzare un totale di 8 gallerie naturali con scavo meccanizzato, per una parte significativa della tratta ferroviaria.