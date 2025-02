Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano: colpi a Sassano e Polla

Ancora furti nel Vallo di Diano. Un colpo in casa a Sassano e uno a Polla. A Silla di Sassano intorno alle 20 i ladri si sono introdotti in un laboratorio di falegnameria e hanno anche portato una cassaforte da un’abitazione. In corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina giunti sul posto. A Polla i ladri hanno colpito in zona via Campi, all’interno di un’abitazione.