Furto di gasolio a Padula: rubati 400 litri dai mezzi della raccolta rifiuti, due denunciati

Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2025, ignoti hanno fatto irruzione nell’isola ecologica del Comune di Padula, sottraendo ben 400 litri di gasolio dagli automezzi adibiti alla raccolta differenziata. Un colpo ingente, che ha subito fatto scattare le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Grazie al lavoro del luogotenente e degli agenti di polizia municipale, i responsabili del furto sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica. I due soggetti dovranno rispondere di furto, danneggiamento e introduzione abusiva in area privata.

La sindaca di Padula, Michela Cimino, ha espresso soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine: “Ringrazio il luogotenente e gli agenti per l’impegno dimostrato nell’individuare i colpevoli e nel garantire giustizia. Il loro lavoro è fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.”