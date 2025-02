La pollese Mariarita Cupersito ambasciatrice per l’Italia alla Camera dei Lord di Londra per l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale

Mariarita Cupersito alla Camera dei Lord di Londra in qualità di Ambasciatrice per l’Italia al Global Council for Responsible AI. Mariarita Cupersito è originaria di Polla e ha partecipato come Ambasciatrice Globale per l’Italia al convegno del Global Council for Responsible AI che è si è tenuto lo scorso 20 febbraio alla Camera dei Lord di Londra. Il Global AI Council è un hub dedicato all’etica dell’intelligenza artificiale e all’innovazione globale, con l’obiettivo di promuovere pratiche tecnologiche responsabili e garantire l’accesso a una formazione diversificata nel campo dell’AI.



In qualità di Ambasciatrice globale per l’Italia, Mariarita Cupersito si concentrerà sulla definizione di quadri che diano priorità alla trasparenza, all’inclusione e all’innovazione etica dell’AI al fine di garantire che le tecnologie di intelligenza artificiale non solo progrediscano in modo responsabile, ma fungano anche da strumenti per il benessere sociale e la collaborazione globale.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista e scrittrice, Cupersito si può fregiare di una prestigiosa carriera a livello internazionale: è attualmente associata all’International Institute for Strategic Studies, partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione europea e fa parte del Policy Network on Artificial Intelligence delle Nazioni Unite; si occupa da anni di diritti umani, geopolitica, etica dell’intelligenza artificiale e disparità di genere e ha collaborato, tra gli altri, con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris- Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche.

La partecipazione di Cupersito al meeting del Global Council for Responsible AI sottolinea il suo impegno nel promuovere pratiche etiche nell’adozione dell’intelligenza artificiale, sia a livello nazionale che internazionale. L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere le sfide e le opportunità legate all’IA, favorendo un dialogo costruttivo tra esperti del settore e leader globali.