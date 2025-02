Non si ferma all’alt dei carabinieri, fermato e arrestato a Sala Consilina

I carabinieri della stazione di Sala Consilina guidati dal maresciallo Giacomo Mezzo hanno arrestato un 23enne del posto accusato di resistenza. Il giovane non si è fermato all’alt dei militari della Compagnia di Sala Consilina e dopo un breve inseguimenti i carabinieri lo hanno bloccato. Ha dato in escandescenza ma è stato fermato e arrestato. Il tutto è avvenuto lo scorso fine settimana. Il giovane è stato trovato in possesso anche di alcuni grammi di hashish.