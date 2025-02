Notte di ansia a Teggiano, ladri in fuga tra i terreni e residenti in strada

Serata di ansia e paura e soprattutto emblematica per quanto concerne l’allarme furti nel Vallo di Diano e in tutta l’area della provincia di Salerno. Sono stati segnalati, infatti, nella zona di Prato Perillo, alcuni ladri o meglio persone con volto travisato aggirarsi nei pressi della rotonda e vicino alcune case. L’allarme tra la popolazione è subito scattato e in molti si sono riversati in strada a caccia dei malviventi. Allo stesso tempo i carabinieri e gli agenti della Polizia locale sono arrivati sul posto per cercare di trovare la banda che – stando a quanto raccontato – si era dileguata facendo perdere le proprie tracce tra le campagne di Teggiano. Per molti residenti della zona la notte è trascorsa insonne.

C’è un altro aspetto da sottolineare e che dovrebbe essere preso come spunto dalle amministrazioni locali per chiedere più forze dell’ordine. Nell’area dei tentati furti, c’era la partita di serie A di calcio a 5 dello Sporting di Sala Consilina con il giusto ordine pubblico da gestire da parte dei carabinieri, poi si è registrato – nelle stesse ore dei furti – anche il decesso di un anziano in una casa a San Rufo. Insomma l’area del Vallo di Diano, pur se meno popolata di altre zone è comunque vasta e per essere coperta interamente ha bisogno di più uomini e donne delle forze dell’ordine.